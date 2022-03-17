Akşener’in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler! Karşılamaya gelen vatandaşı böyle uzaklaştırdılar

Bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirmek üzere Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nazilli programında ilginç görüntüler yaşandı. Akşener'i karşılamaya gelen grup arasındaki bir kişi Akşener'in yakın korumaları olduğu ileri sürülen görevliler tarafından yaka paça uzaklaştırıldı.
Meral Akşener’in korumaları yine vatandaşa saldırdı | Video
Olayla ilgili kimse açıklama yapmazken, vatandaşın alandan itile kakıla uzaklaştırılmasına alandaki diğer vatandaşlar tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aydın ziyaretinin ilk durağı Nazilli oldu.
Sabah saatlerinde parti otobüsü ile Nazilli'ye gelen Akşener, Uzun Çarşı'da esnaf ziyareti ve vatandaşlarla buluşma programına katılacaktı. Günler öncesinden tüm vatandaşların davet edildiği programda kalabalık arasındaki 55-60 yaşlarındaki bir şahsın yaka paça alandan uzaklaştırılması dikkat çekti.