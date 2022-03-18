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Giriş Tarihi: 19.3.2022 00:16

Şehitlik Anıtı yenilendi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Şehitlik Anıtı yenilendi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 26 Kasım 1976 tarihinde meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılıp dönüş yolunda Bağpınar Mahallesi’nde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 askerin anısına yapılan Diyarbakır’daki Şehitlik Anıtı yenilendi.

Yenilenen Şehitlik Anıtı'nda konuşma yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bu toprakları vatan kılmak için canını feda eden bütün şehitleri yad ettiklerini söyledi.

Milletin başına bir felaket geldiğinde devletin, bütün unsurlarıyla imkânlarını seferber ettiğine dikkati çeken Karaloğlu, 1976'da milletin yarasını saran, acısını dindiren askerlerin de bu uğurda şehit olduklarına işaret etti.

Van´ın Çaldıran ilçesinde 1976 yılındaki depremden Diyarbakır´daki üssüne dönerken kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Jandarma Albay Hilmi Noyan ile birlikte helikopter mürettebatından 1´inci Pilot Yüzbaşı Remzi Görpınar, 2´nci Pilot Üsteğmen Esat Akbaba ve teknisyen Astsubay Üst Çavuş Nihat Oran şehit olmuştu.

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Şehitlik Anıtı yenilendi
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