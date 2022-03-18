Şehitlik Anıtı yenilendi

Yenilenen Şehitlik Anıtı'nda konuşma yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bu toprakları vatan kılmak için canını feda eden bütün şehitleri yad ettiklerini söyledi.



Milletin başına bir felaket geldiğinde devletin, bütün unsurlarıyla imkânlarını seferber ettiğine dikkati çeken Karaloğlu, 1976'da milletin yarasını saran, acısını dindiren askerlerin de bu uğurda şehit olduklarına işaret etti.



Van´ın Çaldıran ilçesinde 1976 yılındaki depremden Diyarbakır´daki üssüne dönerken kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Jandarma Albay Hilmi Noyan ile birlikte helikopter mürettebatından 1´inci Pilot Yüzbaşı Remzi Görpınar, 2´nci Pilot Üsteğmen Esat Akbaba ve teknisyen Astsubay Üst Çavuş Nihat Oran şehit olmuştu.