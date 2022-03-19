Çirkin hakareti “ağır eleştiri” sayıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Hâkim Akın Gürlek
hakkındaki ağır sözleri, davaya bakan İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce garip şekilde reddedildi.
Kılıçdaroğlu, 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'i, AYM'nin Enis Berberoğlu
hakkında verdiği hak ihlali kararına direnmesi nedeniyle hedef haline getirip isim verip "Yeni Zekeriya Öz'ümüz" diyerek hakaret etmişti.
TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI
Gürlek'in, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 75 bin liralık manevi tazminat davası ise karara bağlandı. Hâkim Muhammed Çelik tarafından verilen karar Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından sevinçle kamuoyuna duyuruldu. Kararda ifadelerin "hakaret" değil, "ağır eleştiri" olduğuna yer verildi. Hâkim Muhammet Çelik'in hukuk çevrelerince tartışmalı bulunan kararına itiraz edilmesi beklenirken Gürlek'in avukatı Selçuk Kar ise "Karar vicdanları yaralamıştır" diyerek tepkisini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, tepki çeken o konuşmasında 12 dakika boyunca Gürlek'e hakaret içerikli sözler söylemiş, "Bundan adalet filan beklenmez, adaleti katleden adam kimdir derseniz adı Akın Gürlek'tir. Bu kadar açık bu kadar. Yeni Zekeriya Öz'dür. Bunlardan hâkim olmaz. Bunların kendi çıkarları için yapmayacakları şey yoktur..." ifadelerini kullanmıştı.