HDP, Diyarbakır’ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti

Ergani ve Çınar ilçelerinde HDP, Nevruz Bayramı için etkinlik düzenledi. Etkinliklere Ergani ilçesinde yaklaşık 250 kişi, Çınar ilçesinde ise yaklaşık 200 kişi katılım gösterdi. Ergani ilçesinde terör örgütü PKK ve sözde örgüt lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 erkek ile, iç çamaşırlarına sakladıkları yasaklı örgüt flamalarını alana sokmayan çalışan 7 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.