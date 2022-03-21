FETÖ’cülerin olay avukatı bu kez Boğaziçi davasını karıştırdı

Boğaziçi olayları sırasında Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıkan ve bir güvenlik görevlisinin boğazını sıkan iki öğrencinin de aralarında olduğu toplam 14 öğrenciye dava açılmıştı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması olaylı geçti. Duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Yunus Emre, Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Bologna Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Antonio Fraticelli duruşmayı izlemeye geldi.

DURUŞMA YAPILMAMASINI İSTEDİ

Sanık avukatlarından Ömer Kavili, usule ilişkin beyanda bulunmak için söz aldı. Kavili, davanın taraflar arasında cereyan ettiğini ve tarafların bir araya getirilmesi gerektiğini öne sürdü. Usüle ilişkin itirazları olduğunu dile getiren Kavili, davanın ertelenmesini istedi. Kavili, itiraz ve talebiyle ilgili karar verilmeden duruşmaya devam edilmemesini de istedi.

Hâkim ise sanık savunmalarından sonra değerlendirme yapacağını bildirdi. Kavili yine itiraz edince hakim, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Kavili'yi uyardı, ardından Kavili'nin duruşmadan çıkarılmasına karar verdi. Avukat Kavili bu kararın tutanağa geçmesini istedi. Hakim ise duruşma salonuna güvenlik görevlilerini çağırdı. CHP milletvekilleri itiraz ederek, güvenlik görevlilerinin avukatı salondan çıkarma yetkisi olmadığını öne sürüp araya girdi. Arbede yaşanması üzerine hakim duruşmaya ara verdi.

ÇEVİK KUVVET ÇAĞRILDI

Hakim ve Cumhuriyet savcısı duruşma salonundan çıktıktan sonra polis memurları, hakimin kararı doğrultusunda avukatların salonu boşaltmasını istedi. Bu kez avukatlar, salonu boşaltma kararının yazılı olarak kendilerine sunulmasını talep etti. Özel güvenlik görevlileri ve adliye polisi arasında yaşanan tartışmanın ardından duruşma salonuna çevik kuvvet polisleri çağrıldı.

TİP MİLLETVEKİLLERİ DE GELDİ

Bu olaylar yaşanırken, Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı Gezi davasını izlemek için İstanbul Adliyesinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ve diğer milletvekilleri de Boğaziçi davasını izlemeye geçti.

SALONU KARIŞTIRIP AYRILDI

Bu sırada avukat Kavili kendince bir tutanak tutup, duruşma salonunda okumaya başladı. Güvenlik görevlileri, Kavili'nin tutanağı okumasına engel olmaya çalıştı. CHP milletvekilleri, Kavili'nin etrafında çember oluşturdu. Kavili tutanağı sesli okumayı bitirdikten sonra duruşma salonundan ayrıldı.

Birçok FETÖ'cünün de avukatlığını yapan avukat Ömer Kavili, her davada olay çıkarmasıyla biliniyor.

ERTELENDİ

Duruşma salonuna geri dönen hakim bu kez Kavili'nin çıkmasına engel olarak duruşma düzenini bozan diğer avukatlar ile izleyicilerin de salondan çıkarılmasını, ifadesi alınamayan iki sanığa da barodan avukat tayin edilmesini kararlaştırdı.

Duruşmaya ara veren hakim, bir sonraki duruşmanın başlama saatinde ifadesi alınmayan iki sanığın hazır olmadığı takdirde, haklarında yakalama kararı çıkarılacağına karar verdi. Salondan ayrılan hakim, kararı mübaşire okuttu.

Bu arada salona girmeyen bazı avukatlar ve CHP milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

25,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci "mağdur", özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın "müşteki" olarak yer alıyor. İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği anlatılıyor. Özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı, tüm uyarılara rağmen slogan atan öğrencilerden Berke Gök'ün rektörün makam aracının kaputu üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı belirtiliyor. Şüpheli Perit Özen'in de Berke Gök'ü araçtan indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın boğazını sert bir şekilde sıkarak çektiği vurgulanıyor.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLMUŞLARDI

Olaydan sonra tutuklanan Berke Gök ve Caner Perit Özen, 7 Ocak'taki ilk duruşmada, tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak, tahliye edilmişti.

Savcılığın iddianamesinde ayrıca, 14 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevini yaptırmama için direnme", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.