FETÖ’cülerin avukatı Boğaziçi davasını karıştırdı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek olay çıkaran 14 sanığın yargılandığı davada, avukatlar ve CHP milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasını CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal
, Yunus Emre
, Ali Mahir Başarır
ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Bologna Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Antonio Fraticelli izlemeye geldi. Sanık avukatlarından olan ve birçok FETÖ'cünün avukatlığını da yapan Ömer Kavili
duruşmayı karıştırdı. Hâkim, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle avukat Ömer Kavili'yi uyardı, ardından duruşmadan çıkarılmasına karar verdi. Kavili, bu kararın tutanağa geçmesini istedi. Hâkim ise duruşma salonuna güvenlik görevlilerini çağırdı. CHP milletvekilleri de güvenlik görevlilerinin avukatı salondan çıkarma yetkisi olmadığını öne sürüp araya girdi. Arbede yaşanması üzerine hâkim duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme hâkimi, duruşmaya izleyici almak istemeyince salonun önündeki CHP milletvekilleri, sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Hâkim, duruşmayı başlatmadan erteledi.