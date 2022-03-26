İBB ve Ekrem İmamoğlu’na ’Çırağan Katliamı’ tepkisi: Beceriksizliğin açık vesikasıdır

TURAN: EKREM İMAMOĞLU AĞAÇ KATLİAMINI PERDELEMEK İSTİYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan; Ekrem İmamoğlu'nun ağaç katliamını perdelemek istediğini söyledi.

Hasan Turan şunları söyledi:

"Ajansın bu aralar cilalamayı unuttuğu siyasi figür bugün yine kendine bir suikast hikayesiyle arzı endam etmiş. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine dahil olabilmek ve kamuoyuna 'Ben de buradayım' mesajı verebilmek için mağdur rollerine girişmiş. Buradan da ona ekmek çıkmaz."

"Ağaç katliamını perdelemek için tipik şark kurnazlığıyla, 112 koca çınarın kesilmesi değil görüntülerin sızdırıldığı haberleştiriliyor. Defalarca söyledik; bu görüntüler sosyal medyada dolaşan ve herkesin erişebildiği görüntülerdir. Gizli filan değildir."

"Hizmet kabızı olanların yalan ve iftira konusunda yarışmasını milletimiz ibretle izliyor. Trollerin etkisi beklendiği gibi olmayınca fondaş ve yandaş medyaya ısmarlanan bu panik ve düzmece haberler, İstanbul'daki beceriksizliğin açık vesikasıdır. Güneş balçıkla sıvanmıyor."