Selahaddin Gülen’e verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası kararı istinafa taşındı

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Mart'ta açıkladığı kararında, Gülen'e FETÖ üyeliğinden "etkin pişmanlık hükümleri" uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Bunun üzerine Başsavcılık, sanığa verilen ceza ve uygulanan indirim oranını gerekçe göstererek kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 7 Mart'ta esasa ilişkin görüşü açıklayan savcı, Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.