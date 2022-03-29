İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki: Çevreye değil keyfine kullanıyor

SABAH'ın dün manşetten duyurduğu "Trafik Sorununu Böyle Çözdü!" başlıklı haberi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. SABAH, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun belediye bünyesinde 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiğini ortaya çıkarmıştı. İmamoğlu'nun işe gelip gitmek için kullandığı 'Çevre 1' teknesiyle Beylikdüzü- Yenikapı
arasında toplamda 256 kez sefer yaptığı, teknenin günlük yakıt maliyetinin 12 bin lira olduğu tespit edilmişti. İstanbullu her gün trafikle boğuşurken İmamoğlu'nun kendi rahatı için üstelik çevre görevi yapması gereken bir tekneyi makam aracı gibi kullanması ve yakıt sarfiyatı ile israfa yol açması büyük tepki çekti. SABAH'ın haberi, dün Twitter'da Türkiye
gündeminde ilk sıraya yerleşirken sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı. Vatandaşlar, "İstanbullu kara gömülmüşken kar temizleme araçları ile balıkçıya giden İmamoğlu, hizmet teknesini özel yata çevirmiş", "Her şey İmamoğlu için çok güzel" şeklindeki paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.
'GÜNLÜK 12 BIN TL'
Tepkilerden bazıları şöyle:
Burak Yıldırım:
Sadece işe gidiş masrafı 1 milyon 612 bin TL. Bırakın tatile gitsin yeminle daha az zararlı.
Duygu Çelik:
Kendilerine hizmet etmek için seçilmiş gibiler.
Mustafa Merken:
Bir akşam yemeğinde balık için 47 bin lira veren Ekrem İmamoğlu, evine gelip gitmek için günde 700 litre yakıt yakmış, çok mu?
Oğuz Kaan:
Günlük 12 bin TL! İmamoğlu'nun müzeden saraya çevirdiği evinden belediyeye, tekneyle günlük 12 bin TL harcayarak gitmesine bir sözünüz yok mu? Bir kez değil, tam 256 kez!
Şeyma Sayar:
Akaryakıttaki artış sebebiyle ulaşıma astronomik zam isteyen İmamoğlu temizleme gemisini makam aracı yapmış. Gemi yakıt yakmıyor herhalde.
Ahmet Demir:
Her şey İmamoğlu için çok güzel.
'KENDİSİNE TAHSİS ETMESİ SKANDAL'
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu:
İstanbullular bozuk otobüsleri itip trafikte
çile çekerken, Rumelihisarı'nda kendine
köşk yaptıran CHP'li İBB Başkanı, trafik
sorununu da belediyenin gemisini kendine
tahsis ederek çözmüş. Git gel günlük 12 bin
TL... Dediği gibi: "İstanbul nimet nimet."
İBB Meclis Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu:
Deniz
araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin
önlenmesi için var olan çevre denetim teknesini
İBB Başkanı kendi şahsına nasıl tahsis
eder? Tam bir skandal! İklim Değişikliği
ile Mücadele konusunun ülkemizin en
öncelikli gündemlerinden bir tanesi olduğu
bu dönemde İBB'nin kapasitesini yükseltmesi
gerekirken elindeki imkânları
şahsi amaçları için tahsis etmesi kabul
edilebilir bir durum değildir. İBB Başkanı,
İstanbulluları tatmin edici bir açıklama
yapmalıdır. İBB yönetiminin çevre uygulamaları
akıl alır gibi değil. Çevre denetim
teknesinin görevinin icra ettirilmeyerek
İBB Başkanı'na tahsis edilmesi, İBB yönetiminin
çevre konusundaki başarısızlığını
ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir.