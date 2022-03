Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi 'nde düzenlenen Rusya Ukrayna müzakere heyetleri toplantısının açılışında konuştu:Böylesine kritik bir dönemde heyetleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerine katkı sağlamaktan memnunuz. Toplantıların ve yapılacak görüşmelerin, Ukrayna ve Rusya ile bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci, barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canıgönülden destekliyoruz. Ülkeleri adına büyük bir gayret gösteren ve göstermeye de devam eden Ukrayna ve Rusya heyetlerini tebrik ediyoruz.Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz 'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. Ölen her insan, yıkılan her bina, refah yolunda harcanması gerekirken havaya savrulan, toprağa gömülen her kaynak, ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir.5'inci haftasına giren çatışmalar, dost ve komşu olarak bizi derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren aramızdaki komşuluk, dostluk, insani yakınlık, özellikle bu hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştık. Yoğun diplomasi mesaisi yürüttük. Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, başdanışmanım İbrahim Bey , muhataplarıyla sürekli temas halinde oldu. Tüm uluslararası platformlarda her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik(Erdoğan) Türkiye 'nin görüşmelerde arabuluculuk rolü bulunmuyor. Ancak kolaylaştırıcı imkânları sağlamaya devam edeceğiz. Sorumluluk duygusu, özveri ve yapıcı bir anlayışla, kalıcı, hakkaniyete dayalı sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim. Liderler düzeyindeki bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin burada bir araya gelmeniz bile dünya için bir umut sebebidir. Her biri değerli birer dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Yürüteceğiniz müzakerelerde hepinize başarılar diliyorum.(Erdoğan) Türkiye barış ve istikrar için bölgede ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadı. Bu trajediyi durdurmak elinizde. Ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gerekir. Heyet üyeleri tarihi sorumluluk üstlendi. Dünya sizlerden gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız. Dışişleri Bakanımı sizlere gereken desteği vermesi maksadıyla İstanbul 'da bırakıyorum. Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek, uluslararası toplumun muteber kabul edeceği çözüme ulaşılması mümkün. Sizlerin, barışın tesisi için inisiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum.RUS heyetinden Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexender Fomin müzakereler sonrası basın açıklaması yaptı: Görüşmeler yapıcı geçti. Ukrayna'nın önerilerini Putin'e ileteceğiz. Putin-Zelenski zirvesi, dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün. Böyle devam ederse barış daha hızlı gelecek. Ukrayna'nın tarafsızlığı ve nükleer olmayan statüsüne ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasına, ayrıca Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin müzakerelerin, tartışılan ilkeler dikkate alınarak uygulamaya geçmesi çerçevesinde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi.DÜNYA medyası, Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasına övgüler yağdırdı. BBC, CNN, Guardian, Le Figaro gibi dünyanın saygın medya kuruluşları ve gazeteler, Erdoğan'ın barış mesajına vurgu yaparken Alman gazeteci- yazar Wolfram Weimer, "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlıklı makalesinde "Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Macron, Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya BM değil Erdoğan İstanbul'da organize edebildi. Dünya İstanbul'a bakıyor ve barışı umut ediyor. Erdoğan uyguladığı politikalarla kendisini her iki taraf için de diplomatik bir müzakereci olarak konumlandırmayı başardı" dedi. ABD Başkanı Joe Biden da müzakereleri izlediklerini, Rusya'nın adımlarını takip edeceklerini bildirdi.