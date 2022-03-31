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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Belediyenin makam aracına haciz

ZAHİDE VURAL
Belediyenin makam aracına haciz
İşten atılan personelin açtığı dava sonucunda kazandığı 60 bin liralık tazminatı ödeyemeyen Kırşehir Belediyesi'ne ait makam aracına haciz konuldu. Belediyede 'aşçı' olarak çalışan Serkan Dönmez'in kadrosu, 31 Mart seçimlerinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 'işçi' olarak değiştirildi. Mesleği dışında çalışmak istemeyen Dönmez'in sözleşmesi 2 yıl önce feshedildi. Dönmez ise belediyeye tazminat davası açtı. Dava sonunda mahkeme Dönmez'e 60 bin lira tamzinat ödenmesine hükmetti. Belediye bu parayı ödemeyince icra takibi başlatıldı. Para ödenmeyince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'a tahsis edilen araç haczedildi. CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nu eleştiren MHP İl Başkanı Arif Kılıç, "Bir işçinin 60 bin lirasını vermeyip makam aracına haciz konuluyorsa bu utanç verici bir durum" dedi.
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Belediyenin makam aracına haciz
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