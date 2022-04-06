PKK’dan orman yangını çıkarın talimatı: Sigaraları yaka yaka gidin, her tarafı ateşe verin

İ.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "suç işlemeye alenen tahrik etme ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, geçen yıl ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili yapılan araştırmalar kapsamında PKK'nın eylem, saldırı ve sabotajlarıyla ilgili elde edilen bilgilere yer verildi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında terör örgütü PKK bünyesindeki "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nden bir kişinin kendisiyle WhatsApp'tan iletişime geçtiğini ifade eden İ.K, şunları anlattı: