PKK’dan orman yangını çıkarın talimatı: Sigaraları yaka yaka gidin, her tarafı ateşe verin

Adana'da hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu İ.K. terör örgütü PKK'dan kendisine para karşılığında Türkiye'de orman yangını çıkarma talimatı verildiğini itiraf etti. İ.K.'nin "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin sözde Mersin sorumlusunun WhatsApp'ten videolu eğitim verdiğini anlatan İ.K., "Bana sigaranın yarısını boşaltıp içine kibrit tozları koymamı istedi.
İstediğini yaptım. Siz motosiklete binin otobana çıkın ve sigaraları yaka yaka Tarsus'a doğru gidin, her tarafı ateşe verin' talimatı verdi. Ama ben yapmadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
İ.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "suç işlemeye alenen tahrik etme ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, geçen yıl ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili yapılan araştırmalar kapsamında PKK'nın eylem, saldırı ve sabotajlarıyla ilgili elde edilen bilgilere yer verildi.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında terör örgütü PKK bünyesindeki "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nden bir kişinin kendisiyle WhatsApp'tan iletişime geçtiğini ifade eden İ.K, şunları anlattı:
"Ağabeyim örgütün içinde. Telefonumu M.A.B. adlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi kişiye vermiş. Bu kişi benimle irtibata geçti. Bana 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'ne katıldığında her yaptığın eylem başına 10 bin lira veririz.' dedi. Maddi durumumum kötü olması ve örgüte olan sempatim nedeniyle teklifi kabul ettim. M.A.B. bana 'Mersin'in Gözne tarafına git, ev ve ormanları yak, oradan B.K'nin yanına git sana motosiklet ayarlasın' dedi. Mersin'de B.K'nin yanına gittim. B..K. bana 'Ben sana motosiklet ayarlarım, yanına da bir kişi veririm. Siz motosiklete binin otobana çıkın ve sigaraları yaka yaka Tarsus'a doğru gidin, her tarafı ateşe verin' dedi. Ama ben yapmadım."