İBB İstanbul’a heykel dikmek için yarışma düzenleyecek

İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbul'a heykel dikmeye karar verdi. Yeşil alanlara yönelik heykel çalışması yürüten İBB, 'İstanbul Senin' sloganıyla 7 yeni heykelin yapılabilmesi için yarışma düzenlediğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yarışmada 'İstanbul Senin" sloganıyla bir araya gelen heykeltıraşlar, belediyenin seçtiği konseptlerde heykeller tasarlayacak. Tasarım çalışmalarıyla Gülhane ve Sirkeci parklarında Mustafa Kemal Atatürk, Nazım Hikmet, Vecihi Hürkuş, Osman Hamdi Bey, Cemil Topuzlu, Mihri Rasim, Behiç Erkin, Emrullah Ali Yıldız heykelleri yerlerini alacak. İBB'nin konuya ilişkin yaptığı, "İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Gülhane Parkı ve Sirkeci Parkı'nda eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış listede sıralanmış konulu yapıtların tasarlanmasıdır:

Heykel konuları ise şu şekilde belirtildi:

*Atatürk ve Harf Devrimi,

*Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş (Türk havacılığının öncü isimleri)

*Mihri Rasim (Müşfik) (Çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam)

*Nazım Hikmet (Şair ve yazar)

*Osman Hamdi Bey (Arkeolog, müzeci, ressam)

*Cemil Topuzlu (Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu)

*Behiç Erkin (Türk asker, siyasetçi, diplomat, ulusal demir yollarının kurucusu)"