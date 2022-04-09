Çöp dağları Çiğli’yi sardı

YÜZDE 31 ARTIŞ TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin Belediyenin yetkili kıldığı Sodemsen ile yaptıkları görüşmelerde bu güne kadar 83 Maddeden oluşan toplu iş sözleşmesinde sosyal ve ekonomik konuları içeren 68 maddede anlaşma sağlandığını, ekonomik ve sosyal konuları içeren 15 maddede ise anlaşma sağlanamadığını söyledi. Sodemsen ile yapılan son görüşmede en düşük ücrete verilen zam oranının yüzde 31 civarında olduğunu belirten Gümüştekin şunları söyledi; "Ücret sıkalası yukarılara çıktıkça zam oranı da düşmüştür. Yani her bir ücretimize seyyanen zam artışı ön görülmüştür. Toplu iş sözleşme görüşmesi sonrasında yönetici, temsilci ve üyelerimizle yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda verilen zam oranı kabul görmemiş, greve çıkmak sendikamız ve işçiler açısından kaçınılmaz olmuştur. Şube yönetimi ve temsilciler olarak toplu sözleşme taslağını hazırlarken enflasyon oranı yüzde 20 civarlarında iken, bugün gelinen noktada TÜİK' in açıkladığı enflasyon oranı yüzde 61' lere ulaşmıştır" dedi.