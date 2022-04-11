Canımızı zor kurtardığımız yerde devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı

Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz Temmuz ayında çıkan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında en büyük hasarı Kalemler köyü almış, köydeki evlerin neredeyse tamamı kül olmuştu. İşte o köy 9 ay gibi kısa bir sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesiyle yeniden ayağa kaldırıldı. Yangın mağdurlarının hazır hale getirilen yeni evlerinin anahtarları Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan tarafından teslim edilecek.Tapu alarak çifte bayram yaşayacak vatandaşlardan Ahmet- Urkiye Özen çifti,Muthat Akça, İbrahim-Ayşe Deniz çiftiyeni evlerinin önünde duygularını SABAH'a anlattı: Üzerimizde bir atletle canımızı kurtardık. Devletimiz 9 ayda bize yeni ev yaptı. Başkan Erdoğan'a ve bakanlığa çok teşekkür ederiz dedi. Çocukların olmayan Deniz çifti de "Bakan Kurum bizim manevi oğlumuz. Her zaman halimizi hatrımızı sordu. Ev tamamlanana kadar bizimle yakından ilgilendi" diye konuştu. Kalemler Muhtarı Mustafa Cansız da yeni evlerin yangın yalıtımlı olarak yapıldığına dikkat çekerek 'Herkesin emeğine sağlık. Devletimize teşekkür ederiz' dedi.