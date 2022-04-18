Bakan Kurum: "Kocaeli milli ekonomimizin gurur kaynağıdır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemelerde bulunmak amacıyla Kocaeli'ye geldi. Kurum, ilk olarak Gebze'de Millet Bahçesi yapmak için planlanan alanın İncelenmesini gerçekleştirdikten sonra Körfez Barbaros Mahallesi'ndeki geri dönüşüm yapılacak alanı ve Körfez-Derince'de yapılacak olan TOKİ alanını inceledikten sonra Kocaeli'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm alanında bulunan 489 binadan kalan son binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ardından Kocaelili Valiliği ve AK Parti Başkanlığı ziyaretlerini tamamlayan Bakan Kurum son olarak Kocaeli Kongre Merkezi'nde verilen iftarda halkla buluştu.

BÜYÜKAKIN: KOCAELİ'DE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sayın Bakanımıza teşekkür etmek ve sizlere hoş geldiniz demek için buraya geldim. Sayın bakanımız cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hem Türkiye'de hem de Kocaeli'de çok güzel işler yapıyor. Bugün Kocaeli'de birçok bölgeyi inceledik ve projelere baktık ilerleyen zamanlarda çok güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

KATIRCIOĞLU: İFTAR YAPMAYI ÖZLEMİŞTİK



AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "İki seneden bu yana koronavirüs nedeniyle yan yana gelemedik. Birbirimizi özlemiştik beraber iftar yapmayı özlemiştik. Şükürler olsun ki artık koronavirüs hayatımızı daha az etkiler hale geldi. Bakanım Kocaeli'ye her zaman ayrıcalık tanıyor bu sebepten dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bizler hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakanlarımızla belediye başkanlarımızla. 2023'te bayrağı inşallah tekrar göklere dikeceğiz" şeklinde konuştu.

YAVUZ: BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM



Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, "Ramazanımızın hayırlara vesile olmasını diliyor birlik beraberlik ve kardeşliğimizin hiç bozulmamasını temenni ediyorum. Bakanımıza ilimize gösterdiği destekten kaynaklı teşekkür ediyorum" dedi.

KURUM: KOCAELİ TÜM DÜNYAYA ROL MODEL OLACAK



"11 ayın sultanı Ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Sanayi ve teknolojinin yeşilin ve mavinin şehri Kocaeli'mizde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizleri ağırladınız. Bizleri bağrınıza bastınız sizler de hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim bizim medeniyetimizde ramazan sofrası ahiret kardeşliğidir. O yüzden buradaki atmosfer kalbimizde yüreğimize huzur veriyor. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet ediyoruz. Marmara'yı sadece bölgesinde değil dünyada üretim bölgesi yapma var etme anlamında çalışıyoruz. Kocaeli'de üretimde istihdamda ekonomide hem Türkiye'ye hem dünyaya rol model olacak şekilde var gücümüzle çalışıyoruz. Bizi bir kılan kardeş kılan Allah'a şükür ediyoruz."





"KOCAELİ SÜRECİN LOKOMOTİFİ"

"Kocaeli milli ekonomimizin en büyük gurur kaynağı ve Türk sanayimizin nurudur gururudur. Cumhurbaşkanımızın ticaret istihdam vurgusunda Kocaeli'miz bu sürecin lokomotifidir. Bu anlamda Kocaeli'miz Türkiye'nin ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak ve bu anlamda büyük güçlü Türkiye yolunda vizyonumuza en büyük gücü sağlayacak illerin başında gelmektedir. Kocaeli Bilişim Vadisi, Tekno Park ve AR-GE Merkezleriyle, gücüyle, istihdamıyla gücümüze güç katmaya devam ediyor. Biz de böylesi bir güç olan şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz."

"KOCAELİYİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"



"Kocaeli'mize 150 bin sosyal konut projesi kapsamında yeni konutlarımızı inşa ederken diğer taraftanda çalışmaya devam ediyor ve yeşil alan miktarını arttıracak 8 milyon metre kare ve toplamda 14 milyon şehir bahçemizi kazandırıyoruz. 500 tane bina yıkıldı cedit mahallemizde. Cedit dönüşümü Kocaeli'nin en önemli dönüşüm projelerinden. Diğer taraftan kömürcüler OSB de aynı şekilde çok önemlidir ve Dilovası'ndaki sağlıksız bölgeler için tavşancılda belirlediğimiz alana taşıyoruz. 1500 konut tamamlandı diğer 1500 konutu da bu haziranda taşıyacağız ve vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşamasını sağlayacağız. Cedit tamamen bize inandılar bize güvendiler ve biz onları yarı yoldan bırakmayacağız. Kocaeli'mizde yıllardır süren problemeler vardı ve bu noktada da büyükşehir belediyemizle çalışmaya devam ediyoruz. Çok daha güzel ve yeşil Kocaeli'yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.