CHP’li belediye başkanı kendi tesislerinde zehirlendi

Safranbolu'da daha önceki Belediye yönetimi sırasında SAKEM (Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi) olarak özellikle kadınlara eğitim ve beceri kurslarının verildiği bina restore edilerek 2021 nin Kasım ayında belediye yönetimin gelir getirmesi amacıyla Belediye sosyal tesisler olarak Halkın hizmetine sunulmuştu. İftarda patates püreli rosto yemeği olduğu öğrenildi. Konu üzerine hem Belediye hem de Sağlık Müdürlüğü yemeklerde numune aldılar.

Gıda zehirlenmesi yaşayan çoğunluğunun fırıncı esnafının olduğu, aralarında Belediye Başkanı Eli Köse, bazı belediye personeli ve CHP ilçe Başkanı Bahtiyar Yaşar'da bulunduğu öğrenilirken, şu ana kadar hayati tehlikesi bulunan kişinin olmadığı belirtildi.