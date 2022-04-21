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Giriş Tarihi: 21.4.2022 14:57

Bakan Soylu'dan önemli görüşme

Bakan Soylu’dan önemli görüşme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov ve beraberindeki heyeti Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Şeref defterinin imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından GAMER'e geçildi. Burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Suriye krizi, Rusya- Ukrayna savaşı ve insani yardımlar, terörizm, mali suçlar ve organize suçlarla mücadele ile kolluk eğitimi, düzensiz göç, afet yönetimi alanında iş birliği konuları ele alındı. Görüşmeye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da katıldı.
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Bakan Soylu'dan önemli görüşme
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