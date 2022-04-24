Son dakika | Dışişleri’nden ABD’ye 1915 olayları tepkisi: Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

ARŞİVLERİMİZ AÇIK

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DA SERT TEPKİ: İKİ YÜZLÜLÜK

Bazı batılı liderler son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için "soykırım" kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir.