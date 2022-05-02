‘Motivasyoncu’ FETÖ üyesine 15 yıl hapis talebi

Ankara'da topladığı paralar evinin tuvaletinden çıkan FETÖ'nün esnaf sorumlusu Muharrem Gedik'in imamlı nikahlı eşi S.G. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gedik ile evlendikten sonra öğrenci evlerinden sorumlu olduğu belirlenen S.G.'nin örgüt üyeleri tarafından verilen telefondaki Viber uygulaması üzerinden örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu, örgüt üyelerine 'Bugünlerde geçecek' şeklinde motivasyon amaçlı mesajlar gönderdiği belirlendi. S.G. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.