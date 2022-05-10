Rize-Artvin Havalimanı için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı





Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.



Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karar, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince alındı.