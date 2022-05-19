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Giriş Tarihi: 19.5.2022 21:42

Emine Erdoğan'dan Ayşe Çağırır'a tebrik

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Ayşe Çağırır’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır’ı kutladı.

Milli boksör Ayşe Çağırır, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda dünya şampiyonu oldu. Göğsümüzü kabartan Çağırır'a ilk tebrik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi.



ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemize çifte bayram yaşatan Milli Sporcumuz Ayşe Çağırır'ı yürekten kutluyorum. 👏🏻
Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum! 🇹🇷" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında, Ayşe Çağırır'ın altın madalyalı fotoğrafı da yer aldı.

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Emine Erdoğan'dan Ayşe Çağırır'a tebrik
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