Fethin coşkusu Millet Bahçesinde kök salacak

Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesi, İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümü nedeniyle 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek törene vatandaşların yoğun bir katılım göstereceği bildirildi. AK Parti ilçe teşkilatlarının sosyal medyada paylaştığı duyurularda, "Fethin coşkusu 85 milyonun bahçesinde kök salıyor.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yılını hep birlikte kutluyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşuyor" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 132 bin 500 fidan dikilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için şunları kaydetmişti: "Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız."SABAH