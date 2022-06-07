Bakan Koca ’Dünyada sayılı, Türkiye’de ilk’ diyerek duyurdu!

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bekirçavuşoğlu ise yaptıkları işlemin cilt üzerinde yarım santimetrelik bir kesi ile ultrason rehberliğinde karaciğeri delerek karaciğer toplardamarı vasıtasıyla kalbe ulaşmak olduğunu, operasyonu sorunsuz tamamladıklarını kaydetti.

Hekimlere güvendiği için bu yöntemi kabul ettiğini dile getiren hasta Nimet Özdemir de ameliyatın ardından 24 saat gözlem altında kaldığını ve normal hayat devam ettiğini aktardı. Güzel bir ameliyat geçirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, operasyonu gerçekleştiren doktorlarına ve ameliyatın ardından kendisiyle ilgilenen hemşirelere teşekkür etti.