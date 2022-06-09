Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu bir ikiyüzlülük, bu bir riyakarlıktır

Uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen Türkiye'nin, bölgesindeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini, köklü tarihi, dinamik nüfusu ve güçlü ordusuyla bu yeni dönemin şartlarına kendini hazırladığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri de 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmekte, Kıbrıs dahil denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimiz ile semalarımızı azim ve kararlılıkla korumaktadır. Kahraman ordumuz, bunların yanı sıra medeniyetimizin ve tarihimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk anlayışıyla başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da yanlarında yer almaktadır. Zatıalilerinin liderliğinde ülkemizin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı bütün dünya olmuştur. Bu dönemde özellikle Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, Ukrayna limanlarındaki hububatın nakliyesi dahil, dünya barış ve istikrarı için yaptığınız girişim ve sarf ettiğiniz gayretler tüm dünyanın takdirini toplamıştır."