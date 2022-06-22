ABB, sel felaketinde zarar gören vatandaşlara sırtını döndü: Evimiz çamur doldu, ASKİ ne aradı, ne sordu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) geçen haftaki şiddetli yağışların ardından mağdur olan vatandaşlara destek olmadığı öğrenildi. ABB iştiraki ASKİ'nin yardım eli uzatmadığı Gölbaşı ilçesinde, selden etkilenen Karaali Mahallesi sakinlerinin mağduriyetlerinin giderilmesine çalışılıyor. 15 Haziran'daki selden etkilenen mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyeti SABAH'a anlattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle zarar gören mahalleleri ziyaret ederek durum tespitinde bulunan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, zararın giderilebilmesi için çalışmaların derhal başlaması talimatını verdi.
Dede Türe (86): "Bu dere bir yıldır sıkıntı çıkarmaya başladı ve son selde evimizin içine yaklaşık 25 cm su ve çamur bastı. Sel olalı 6 gün oldu. Muhtara, 'Burayı ASKİ'nin yapması gerekir' dedik. Ne gelen var ne giden? 6 gündür sel olmuş, eve çamur girmiş basmış, ASKİ ne aradı ne sordu? Kanalizasyon kokusu olduğu gibi evin içinde hissediliyor. Sadece bizim değil komşular da aynısını yaşadı. Kanalizasyon tıkalı olduğu için tuvalet gideri zor gidiyor. 4 kanepem, 3 halım, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, buzdolabım zarar gördü. Bizleri jandarma ve Gölbaşı Belediyesi kepçelerini göndererek kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin. Kaymakamlık bir miktar para yatırdı. Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi geldi.
"ASKİ BU SORUNU ÇÖZMELİ"
Fadik Türe (73): Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan hanımdan, Gölbaşı Belediyesi'nden Allah razı olsun. Bizim en büyük sorunumuz bu derenin bir an önce çözüme kavuşması. ASKİ'nin bir an evvel bu sorunu çözmesini istiyoruz. Dağdan gelen su ile birleşiyor ve su eve giriyor. Son selde hem dışarıdan hem içeriden eve su girmeye başladı.
Mutfağın giderine bez koydum, aldı götürdü. Su yükselince eşimle koltukların üstüne çıkıp çaresizce bekledik. Tam o sırada komşum aradı ve '112'yi aradın mı?' dedi. O panikte hiç aklımıza gelmedi dilim dolaştı. Komşular jandarmayı aramış. Gölbaşı Belediyesi'nin kepçeleri ile geldi ve bahçenin duvarını yıktı. Suyun yönü değişti ve kurtulduk. Gölbaşı Belediyesi temizlik ekiplerini geldi ve boya getirdi. Kaymakam hanım para yardımında bulundu.
Ekiplerinin kısa bir süre içinde olay yerine giderek vatandaşların yardımına koştuğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, "Buraya ASKİ bir an evvel girmeli dertlerini dinlemeli, fakat gelen giden yok. Algı ile bu işler olmaz, sosyal medya belediyeciliği yapıyorlar. Ayrıca taşan dere yatakları ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla düzenlenmiştir. Sel mağduru Dede Türel ve Fadik Türe'yi başkanımızın talimatıyla evlerine gidip yerinde eksikleri gördük. Bize düşen ne varsa elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.