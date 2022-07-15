15 Temmuz gazisi hainlere böyle haykırdı: Daha bir kız çocuğuyla baş edemediniz





SIRTIMDA HİLAL ŞEKLİNDE İZ TAŞIYORUM

Biz darbecilerin üzerine gidince önce yere doğru ateş ettiler sonra hedef gözeterek ateş etmeye başladılar. Biz yere çöktük, o sırada yanıma bacağından vurulan biri düştü. Ona yardım etmek için ayağa kalktığım zaman ben de sırtımda bir acı hissettim. G3 mermisi sol kolumdan girmiş, kürek kemiğimi parçalayarak ciğerlerime hasar vermiş ve sırtımdam çıkmış. Sonrasında babam beni yakındaki bir hastaneye götürdü. 4 gün yoğun bakımda kaldım. Aylarca tedavim devam etti. Daha geçen sene bile 2 ameliyat oldum. Şimdi sırtımda gururla taşıdığım hilal şeklinde bir izim var. Mutluyum ki darbecilerle mahkemede yüzleşme fırsatım oldu ve onlara 'Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla baş edemiyorsunuz, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?' diye sordum. Tabii ki bu söylediklerim onlar için bir anlam ifade etmiyordu. Onların bu dünyada alabilecekleri en büyük cezayı aldıklarına inanıyorum.