Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK kredisi ile ilgili yapılacak düzenlemeyi katıldığı canlı yayında değerlendirdi. Bakan Kasapoğlu, yüz binlerce kişinin yanıt aradığı, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Kasapoğlu, spor faaliyetlerinde atılan adımlarla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Kasapoğlu'nun CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

Sporda daha ilerisi ilk hedef. 60'dan fazla branşı destekleyen bir sistemimiz var. Her geçen gün yeni başarı tabloları bizi gururlandırıyor. Gerek tesisleşme gerekse işbirlikleri, uluslararası müsabakalarda başarılar çok ciddi gelişmeler. Yedi ayda 2 bin 632 madalya kazanıldı.



Akademisyenler ve üniversiteler ile önemli çalışmalarımız var. Başarıların hiçbiri tesadüf değil, vizyonun ürünü. Büyük adımlar attık adımlarımızı büyüterek atmaya devam edeceğiz. 2022 yılını hareket yılı ilan ettik. Sporu fırsat eşitliği açısından önemli bir imkan görüyoruz. Hem sportif başarıda hem tabana yayılmasında gerekli.



Sporcu destek programlarımız var, burslarımız var. Yeni açılımları da destekliyoruz, çok dinamik bir konu.

'HER ALANDA DESTEĞİMİZ VAR'



Sporda her alanda desteğimiz var. Özellikle okçuluk, güreş, atletizm, voleybol, yüzme önde olduğumuz branşlar. Basketbolda dev adımlar atıyoruz. Büyük bir dinamizm var. Spor için bir seferberlik hali bulunuyor. Yeni 'dev adamlar'ı hazırlamak istiyoruz.



Spordaki yeteneklerimiz bizzat takip ederek, önlerini açarak tesadüfen değil destekleyerek keşfedeceğiz.

'FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANIYORUZ'



Türkiye bir basketbol ülkesi olacak. Biz sporda fırsat eşitliğine inanıyoruz. Cudi Cup gibi organizasyonlar yapıyoruz. Cudi Cup fırsat eşitliğinde önemli bir noktayı gösteriyor.



Geçen yıl pandemiye rağmen 162 organizasyonu gerçekleştirdik. Türkiye organizasyonlar konusunda öne çıktı.



Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke. Türkiye olimpiyatları da düzenleyebilecek bir ülke. Türkiye her organizasyonu gerçekleştirebilir.

DOPİNGLE MÜCADELE

Temiz spor, dürüst oyun olmalı. Doping noktasında tavrımız çok net.



Türkiye futbola ilgisi olan bir ülke. Türkiye futbolda da çok büyük başarıları hak ediyor. Biz devlet olarak önemli çabalar ortaya koyduk. Gerçek anlamına uygun futbol gündemi olmalı.



Stadyumlara herkes keyif alarak gidebilmeli. Her alanda şeffaflık çok daha güçlü olacak. Türkiye'nin imkan noktasında hiçbir eksikliği yok.



'GENÇLERE KİTAP KART HEDİYE EDİYORUZ'



On binlerce kişiden kitabımız geldi diye teşekkür var. Bakanlık olarak çok önemli bir kitap çalışmamız var, gençlerimize mümkün olduğunca bu çalışmaları armağan ediyoruz. Öyküden, şiire, felsefeden edebiyata gençlere kitap kart hediye ediyoruz.

KYK KREDİSİ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Bizim genç, sporcu odaklı siyasetimizi burada konuşuyoruz. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak burs ları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk. Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak.