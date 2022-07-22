Haberler Gündem Haberleri CHP’li belediyenin su zammına Cumhur ittifakı izin vermedi
Giriş Tarihi: 22.7.2022 15:15

CHP’li belediyenin su zammına Cumhur ittifakı izin vermedi

BEKİR COŞKUN
CHP’li belediyenin su zammına Cumhur ittifakı izin vermedi

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su ücretlerine zam yapmak istedi fakat Cumhur İttifakı üyeleri buna izin vermedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü genel kurulunda, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in istediği zam oranına Cumhur ittifakı meclis üyeleri izin vermedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, genel kurulunda, Seçer'in istediği zam talebi Cumhur ittifakı meclis üyelerinin çoğunluğuyla reddedildi. CHP'li meclis üyeleri zamlı tarifeye kabul oyu verirken, AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri zammı reddetti.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Buna göre meclisten suya zam talebinde bulunan Vahap Seçer'in bu talebi reddedilerek, su fiyatları için düşünülen zam engellenmiş oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li belediyenin su zammına Cumhur ittifakı izin vermedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA