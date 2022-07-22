CHP’li belediyenin su zammına Cumhur ittifakı izin vermedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü genel kurulunda, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in istediği zam oranına Cumhur ittifakı meclis üyeleri izin vermedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, genel kurulunda, Seçer'in istediği zam talebi Cumhur ittifakı meclis üyelerinin çoğunluğuyla reddedildi. CHP'li meclis üyeleri zamlı tarifeye kabul oyu verirken, AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri zammı reddetti.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Buna göre meclisten suya zam talebinde bulunan Vahap Seçer'in bu talebi reddedilerek, su fiyatları için düşünülen zam engellenmiş oldu.