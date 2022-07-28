FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında ihbar mektubu: "İnandı, yakalandıktan sonra Orta Asya’daki FETÖ’cüler panikledi"

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İnandı için 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen, ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında bilgi verdi. İnandı, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da deşifre etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İnandı ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ömer Faruk Kar, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak ile İnandı hakkında yapılan ihbar mektubunu okudu. Ardından söz verilen İnandı, mektupta yer alan "İnandı, Türkiye'ye götürüldükten sonra Orta Asya'daki FETÖ'cüler panikledi ve Orta Asya ülkelerini terk ettiler." ifadesinin "saçma olduğu"nu, söz konusu beyanların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Önceki savunmalarını yinelediğini beyan eden İnandı, uzun süredir tutuklu olduğunu, sağlık sorunları yaşadığını, etkili bir tedavi için tahliye olmak istediğini beyan etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bazı tanıkların dinlemesi için davetiye çıkarılmasına hükmederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.