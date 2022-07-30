Başakşehir Belediyesi İBB’nin yapmadığı yolu tamamladı

YENİ YOL KİLİT ÖNEME SAHİP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılmayan 3 Nolu Yol'un Başakşehir Belediyesi tarafından yapıldığını vurgulayan Başkan Kartoğlu, "Başakşehir 1. Etap ile TEM Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yol, Ziya Gökalp ve Başakşehir mahallelerimiz ile Küçükçekmece-Halkalı istikametini de birbirine bağlıyor. Aynı zamanda Kayaşehir, Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerimizdeki komşularımız, çok rahat bir şekilde bu yolu kullanacak" dedi.