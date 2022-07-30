Başakşehir Belediyesi İBB’nin yapmadığı yolu tamamladı

Başakşehir Belediyesi; eğitim, kültür sanat, sağlık ve spor yatırımlarının yanı sıra ulaşım yatırımlarıyla da Türkiye'nin öncü belediyesi konumuna geldi. Ulaşım yatırımları kapsamında şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatarak sürücülerin zamandan tasarruf etmesini sağlayacak 3 Nolu Yol'daki yapım çalışmaları tamamlandı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Mimar Kemalettin Bulvarı'ndan başlayıp Necmettin Erbakan Caddesi, Seyrantepe Caddesi ve Karşıyaka Caddesi'ne kadar uzanan yeni yolda incelemelerde bulundu.
YENİ YOL KİLİT ÖNEME SAHİP
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılmayan 3 Nolu Yol'un Başakşehir Belediyesi tarafından yapıldığını vurgulayan Başkan Kartoğlu, "Başakşehir 1. Etap ile TEM Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yol, Ziya Gökalp ve Başakşehir mahallelerimiz ile Küçükçekmece-Halkalı istikametini de birbirine bağlıyor. Aynı zamanda Kayaşehir, Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerimizdeki komşularımız, çok rahat bir şekilde bu yolu kullanacak" dedi.
KARTOĞLU TEST SÜRÜŞÜ YAPTI
3 Nolu Yol'da test sürüşü de yapan Başkan Kartoğlu, "Bu yol, aynı zamanda okullar açıldığında öğretmen, öğrenci ve velilerimize ulaşım kolaylığı sağlayacak. Komşularıma yeni müjdeler de vermek istiyorum. Ulaşıma hız katmak için Hürriyet Bulvarı Bağlantı Yolu'nu hizmete açtık, Melikgazi Bağlantı Yolu'nda ise sona yaklaştık." şeklinde konuştu.