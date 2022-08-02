Gazipaşa Kaymakamı ile 4 polis FETÖ/PDY soruşturmasında ihraç edildi

FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2020 yılının Eylül ayında açığa alınan eski Gazipaşa İlçe Kaymakamı Cemil Öztürk ile birlikte 4 polis memuru meslekten ihraç edildi. 2019 yılının Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle Gazipaşa İlçesi'ne atanan Cemil Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda görevine başlamıştı. Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan soruşturma nedeniyle görevden alınan Kaymakam Cemil Öztürk, yaklaşık bir yıl önce Antalya Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanmıştı. Yaklaşık iki yıl önce FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Kaymakam Cemil Öztürk ile birlikte 3'ü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, biri de Havalimanında görev yapan 4 polis memuru da meslekten ihraç edildi.