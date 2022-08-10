Haberler Gündem Haberleri İBB'ye zor soru: Herhangi bir yangın ya da patlama olduğunda mı müdahale edeceksiniz?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 15:29 Son Güncelleme: 10.8.2022 15:33

İBB'ye zor soru: Herhangi bir yangın ya da patlama olduğunda mı müdahale edeceksiniz?

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İBB’ye zor soru: Herhangi bir yangın ya da patlama olduğunda mı müdahale edeceksiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Şişli'nin Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması yaparken doğalgaz borusunu patlattı. Borunun patlatıldığı gibi patlamaya herhangi bir müdahalede yapılmadı. Duruma AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Dr. Serkan Cantürk, söz konusu beceriksizlik ile ilgili İBB'ye tepki gösterdi. Cantürk, “Soruyoruz; herhangi bir yangın ya da patlama olduğunda mı müdahale edeceksiniz?” dedi.

İstanbul Şişli'de Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması esnasında doğalgaz borusu patlayınca cadde trafiği kapatıldı, ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri yine bir beceriksizlik örneği sergiledi.

AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Dr. Serkan Cantürk ise sosyal medya hesabından İBB ve İGDAŞ'ın hesaplarını ekleyerek yetkililere soru yöneltti: "Yer: Galata Deresi Cadde üzerinde patlayan ana doğalgaz hattında 1 saattir gaz sızıntısı var, İGDAŞ ekipleri olay yerinde fakat yapılan hiçbir işlem yok. Soruyoruz; herhangi bir yangın ya da patlama olduğunda mı müdahale edeceksiniz?"

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İBB'ye zor soru: Herhangi bir yangın ya da patlama olduğunda mı müdahale edeceksiniz?
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