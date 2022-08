Şoför Buket’in hayatı film gibi

Buket Yaman 16'sında görücü usulüyle evlendiği eşinden şiddet gördü. 3 aylık hamileyken aldatıldı, terk edildi. Her şeye rağmen bebeğini doğurdu ama bozulan psikolojisi onu intihara sürükledi1 yıl komada kaldı, vücudunda onlarca kırık oluştu, 140 platin takıldı, 27 kez ameliyat oldu. 'Yaşamaz' denilen Buket gözünü açtığında 1 yaşına gelen oğluyla emekleyerek yeniden yürümeyi öğrendiMuhasebeci olarak çalışırken bu kez kolon kanserine yakalandığını öğrendi. Yine yılmadı, pes etmedi. Gündüz tedavi oldu, geceleri taksi şoförlüğü yaptıBir süre personel servisi ve TIR kullandıktan sonra şehirlerarası otobüs şoförü olarak 4 yıl önce direksiyon başına geçti. Buket'in hayat hikâyesi kitaplaştırılıyorMakyaj sevmediği için arkadaşlarının 'Çirkin Kaptan' lakabını taktığı Buket'in yeni hedefi ise oğlu Yunus'un iyi bir eğitim aldığını görmekİstanbul'da yaşayan Buket Yaman (33), 16 yaşında görücü usulü evlilik yaptı. Lise öğrenimini yarım bıkan Buket hem dayak yedi hem de işkence gördü. 3 aylık hamileyken, kocası Ukraynalı bir kadın ile birlikte yaşamaya başlayarak evi terk etti. Uzun süre eşinden hiçbir haber alamayan Buket, kocasının yolunu uzun süre bekledi ancak dönmedi. Bir süre sonra çocuğunu aldırması istenilen ve kapı önüne konulan Buket Yaman, baba evine döndü. Kalp atışlarını duyduğu bebeğini doğurmaktan vazgeçmeyen genç kadın, oğlu Yunus'u kucağına aldı.Herkesin doğuma eşiyle gittiğini gören babası ve ağabeyi ile doğuma gitmesi içine oturan Buket'in doğumdan sonra psikolojisi bozuldu. Sürekli oğlunun babasız büyüyeceğini düşünen genç kadın, 19 yaşındayken kendi anlatımıyla "bir cahillik" yaparak İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin 6'ncı katından atlayıp intihar girişiminde bulundu. 1 yıl komada kaldı, vücudunda onlarca kırık oluştu, 140 platin takıldı. 'Yaşamaz' denilirken 20 yaşında gözünü yeniden hayata açan, 21 yaşında ise yeniden yürümeye başlayan Buket, oğlu için yaşama sımsıkı sarılmaya karar verdi. Çalışmaya karar veren genç kadın, bir otomobil tamirhanesinin muhasebe bölümünde işe girdi. 2 yıl boyunca yatağa bağımlı kaldığı için bağırsak sistemi çöken bir çocuk annesi, bu kez kolon kanserine yakalandığını öğrendi. Kanser tedavisi için ayırması gereken vakit onu gündüzleri muhasebeciliği yapamaz hale getirince işyerinin karşısında bulunan taksi durağına bakarak 'Neden olmasın. Gece şoförlük yaparım' dedi. Akşam üzeri 17.00'de işe başlayan, sabah 05.00'e kadar İstanbul sokaklarında direksiyon sallayan Buket 7 yılda iki kez gasp edilmesine rağmen taksicilikten ekmek parasını çıkardı.Durağın en eski usta şoförü haline gelen Buket bir yandan da gördüğü kanser tedavisiyle boynundan mamayla beslendi. Bir süre personel servisi de kullanan Buket, TIR ehliyeti ve SRC belgesi alarak TIR şoförlüğüne başladı. Antalya-İstanbul Bayrampaşa arasında sebze taşımaya başlayan Buket Yaman, patronu TIR'ı satınca bu kez otobüs şoförü olmaya karar verdi. 4 yıl önce şehirlerarası otobüs şoförlüğüne başlayan Yaman "Başlangıçta kimse bana güvenmiyordu. Şimdi rakip firmalardan 'Gel bizde çalış' diye teklifler geliyor. Makyaj yapmadığım için 'Çirkin Kaptan' lakabını taktılar. Aynı zamanda sosyal medyada da bu isimle bir hesabım var. 100 bini aşkın takipçim var. Otobüse binenler beni görünce önce bir endişe ediyor. Yolculuk sırasında rahatlıyorlar" dedi.SON dönemde yaşanan otobüs kazaları hakkında konuşan Buket Yaman, meslektaşlarına seslendi: Omuzlarınızdaki yük her zaman aklınızda olsun. Sürücü koltuğuna asla uykusuz geçmeyin. Gözüm sürekli yolda olur. Başka hiçbir şeyle meşgul olmam. Araçların bakımı çok önemli. Her seferde otobüsü kontrol ederim. Eğer bir sorun varsa aracı bakıma gönderip asla yola çıkmam, seferi erteletirim. Fren sisteminde ya da motorunda bir sorun varsa, hemen bir otobüs çağırıp yolcuları aktarıp aracı servise götürürüm. 'Nasıl olsa yolum az kaldı' diye devam etmem. Ufak bir arıza da olsa yok saymayın. Bu meslek hatayı asla kabul etmez. İnsanların canları bize emanet. Mesleki olarak ağır bir sorumluluğumuz var. Seferlerde çift şoför olarak yolculuk yapıyoruz. Bütün şoför meslektaşlarımı uyarıyorum, lütfen kurallara uyalım.BUKET Yaman, "Hayatımı kitap haline getirdim. Aylarca hastanede yatarken yazdım çoğunu. Kitabımın ismi Papatya Buketi. Bunun da bir hikâyesi var. Yoğun bakımda uyandığında avucumu açamamışlar. Avucumu bir yıl sonra açtıklarında papatya vardı. O papatyayı kim koydu bilmiyorum. Kitap şu an baskı sürecinde. Eylülde piyasada olacak. Son 3 yıldır normal yaşıyorum. En büyük hayalim yürümekti. Belimden aşağısını hissetmiyordum. İkinci bir hayatı düşünmüyordum bile. Şimdiki en büyük hayalim oğlumun iyi bir eğitim alıp üniversiteden mezun olduğunu görmek" dedi. Yaman'ın kitabına bir Alman otomobil firmasının sponsor olduğu öğrenildi