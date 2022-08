EPDK: “EPDK’nın yerli ve milli kimliğini sorgulamak Fatih Altaylı’nın ne hakkıdır ne de haddidir”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Fatih Altaylı'nın bugün yayınladığı ve EPDK'yı hedef alan "Yerli, milli ve yenilenebilir enerjiye EPDK darbesi" başlıklı yazısı ile ilgili açıklamada bulundu.



EPDK tarafından yapılan açıklamada, Bilindiği gibi gazeteciliğin temel ilkesi; herhangi bir iddia söz konusu olduğunda tek taraflı haber ya da yorum yapmamak, konunun ilgili tüm taraflarının görüşlerine başvurmaktır. Ancak ne yazık ki Fatih Altaylı söz konusu iddiaları ile ilgili; kurumumuzdan tek bir yetkili ile görüşmemiş, haliyle ortaya tek taraflı ve yanlışlar ile dolu bir yazı çıkmıştır. Gerek EPDK'nın gerekse Türk yargısının yerli ve milli kimliğini sorgulamak ise Fatih Altaylı'nın ne hakkıdır ne de haddidir" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın devamında şöyle denildi:



"Öncelikle 'lisanssız elektrik üretiminin temel amacı' kolay yoldan elektrik üretip bunu devlete satarak kolay yoldan kazanç kapısı haline getirmek değildir. Yazıda belirtilen yönetmelik; aniden alınmış bir karar değildir ve bu konuda bir prensip değişikliği de söz konusu olmamıştır.

Duyuruda "Yönetmeliğin nihai amacı tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebekeye olan ihtiyaçların en aza indirilmesi olup, lisanssız üretimin esasen tüketime özgüleşmiş üretim haline gelmesi amaçlanmıştır." ifadesi yer almaktadır ve unutulmamalıdır ki verilmiş bir hakkın kötüye kullanılmasını hiçbir hukuki düzen korumaz. Bu düzenlemeden etkilenen ve gerçek tüketimi olmadığını tespit ettiğimiz kurulu güç ise yaklaşık 390 miliwattır. Bu tip tesislerin üretim karşılığı ise sadece yüzde 0,2'dir.



"Sınırsız elektrik üretip devlete satarız" mantığı lisanssız elektrik üretiminin doğasına terstir ve nihayetinde bütün tüketiciler için mali yük anlamına gelir. Bunu da hiç kimse sözde "yerlilik ve millilik" algısı oluşturarak kamuoyuna şirin göstermeye çalışmamalıdır. Ayrıca elektrik üretmek isteyen yatırımcılarımıza EPDK'nın kapısı sonuna kadar açıktır. Lisansını alan her yatırımcı, dilediği kaynaktan elektrik üreterek hem kendisi kazanmakta hem de ülkemize katkı sağlamakta serbesttir.



Öte yandan dünyada artan hammadde fiyatlarının ülkemizdeki enerji fiyatlarına doğrudan etkisi yadsınamaz. Ancak yerli kaynaklardan üretilen elektriğin piyasa fiyatlarında düşüş etkisi yapması beklenirken fırsatçılık sebebi ile piyasa fiyatlarını daha da yükseltmesine ve bunun da tüketicilerimizin faturasına yansımasına EPDK olarak izin vermemiz beklenmemelidir.



'Yerlilik ve millilik' sadece elektrik üretirken ve bu yolla para kazanırken değil üretilen elektriği vatandaşlarımızın hizmetine sunarken de akla gelen bir ilke olmalıdır. EPDK; arkasında hangi medya gücü olursa olsun maliyet artışı gerekçe gösterilerek yapılacak fırsatçılığa göz yummamakta kararlıdır.

Ayrıca "ithal enerji ödüllendiriyor, yerli enerji üreten cezalandırılıyor" iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kurumumuz tarafında geliştirilen, yerli ve milli kaynaklardan elektrik üreten herkese "kapasite mekanizması" ile ödenen destekler bunun en net kanıtıdır.

Son olarak vurgulamak isteriz ki; düzenlemelerimiz hakaretten uzak, yapıcı her türlü eleştiriye sonuna kadar açıktır. Ama daha önce de ifade ettiğimiz gibi şahsi menfaat peşinde koşanların, lobicilik faaliyetleri ile kurumumuza zarar vermeye çalışanların her türlü gayretine rağmen EPDK; Türkiye'nin arz güvenliğini akamete uğratacak ve tüketicilerimize mali yük getirecek hiçbir fırsatçılığa müsaade etmeyecektir"