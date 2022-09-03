Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun KHK açıklamasına tepki: Milleti aldatmaktan başka bir şey değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın KHK ile ihraç edilenleri işe iade edeceği yönündeki açıklaması ve TİP milletvekili Ahmet Şık'ın parti kapatmaya yönelik sözlerini değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:Her şeyden önce Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok. Herhangi bir şu anda kazanılmış, elde edilmiş, kendisine milletin verdiği bir yetki yok, hak yok. Ama o durmadan ikide bir böyle yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bir defa Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun? Bu ifadeler neyi getirir? 'Yani ben şu anda yargıyım. Hem hâkimim, hem savcıyım ve gelince bunların hepsini serbest bırakacağım' bu anlama gelmiyor mu? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK'yla ilgili olarak bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak...'İşte bak ben bunu yaparım'. Ya sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, şimdi su paraları nerelere indirildi. Öyle mi? Yoksa çıkarıldı mı? Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde. Otobüs ücretlerinde vesaire sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunların sözünü seçim meydanlarında nasıl vermişlerdi? Farklı vermişlerdi. Şimdi geldikleri yer neresi, ortada. Bunların hepsi maalesef 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil. Hepsi yalan.(Şık'ın parti kapatma sözleri) Bu zat zaten teröristin tekidir. Teröristin teki olmanın ötesinde nasıl olduysa bir milletvekili olma şansını yakaladı Ve şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Ve o da yine bir hukuk devletinin içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşımın içerisinde. Ahmet Şık'ın soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Dolayısıyla onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter, ne bizleri bu noktada mahkûm etmeye yeter.(Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti) Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin akşam başka, sabah başka tablosu ortada. Şimdi Bay Kemal maalesef partisinin içerisindeki milletvekillerine hâkim değil, sahip değil. O da onlar gibi devamlı yalan üstüne yalanlar uyduruyor. Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor.NATO Türkiye'yle beraber bir güçtür. Kaldı ki Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymetiharbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa, güçlü değildir.CumhurbaşkanI Erdoğan dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, "Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden dolayı tebrik etti" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Ardından Vahdettin Köşkü'nde Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile görüştü. Kabulde ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi de kabul etti.