Bayraktar, TEKNOFEST Karadeniz’in kapanış töreninde konuştu: Milli teknolojiye omuz verenlerle yürüyeceğiz

600 binden fazla yarışmacının başvurduğu, T3 Vakfı tarafından Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz 2022, dün yapılan törenle sona erdi. Törende festivalde dereceye giren takım ve öğrencilere hediyelerini takdim edildi.Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Başladığı andan itibaren iklimi değiştiren, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi hepimizi şarj eden bir TEKNOFEST'in sonuna geldik. TEKNOFEST mevsimi, milli teknoloji rüzgarlarının güçlü bir şekilde estiği, heyecan veren coşkulu bir mevsimdir. TEKNOFEST iklimi hem bu günümüz hem de geleceğimiz için umut veren bir iklimdir. Gençler, sizler tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin yarınlarısınız.Sizler geleceğimizin umut dolu hikayelerinin yazarlarısınız. Sizler milli teknoloji hamlesini geleceğe taşıyacak sancaktarlarımızsınız. Kolay olmayacak. Türlü türlü engellerle yolunuza taşlar döşenmeye çalışılacak. Tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla el ele omuz omuza sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Kim milli teknolojinin gelişmesi, serpilmesi, büyümesi için omuz verirse. Onlarla yan yana yürüyeceğiz" dedi.TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulunurken, ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlandı. TEKNOFEST'te yarışarak dereceye giren takımlara 7 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldı. Ödüllerin bazıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önceki gün verilirken, bazı ödüller ise festivalin son gününde verildi.30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz, 7'den 70'e her yaştan misafire ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST kapsamında, Çarşamba Havalimanı'nda kurulan festival alanını 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti. İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin kişiyi ağırlayan festivale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla beşinci gün ise 220 bin kişi katıldı.TEKNOFEST 2023'ün İstanbul'da yapılacağını belirten Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi sadece gençlerin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak ve menzile varacaktır. TEKNOFEST'e katkı veren valimize, belediye başkanımıza, paydaşlarımıza, Karadeniz halkına, T3 Vakfındaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, gençlerimize, dünyanın farklı noktalarından gelen aziz milletimize teşekkür ediyorum. Seneye TEKNOFEST 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere" dedi.TEKNOFEST Karadeniz'in Roket Yarışmaları Lise Kategorisi'nde, Muğla Kavaklıdere Roket Takımı, Türkiye şampiyonu oldu. En yüksek irtifaya çıkan roket projesiyle birinci olan takım, kupalarını ve 70 bin lirası olan birincilik ödüllerini önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı./ SABAHTÜRKİYETeknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) TEKNOFEST Karadeniz kapsamında kurduğu atölyelerde 30 bin çocuğa eğitim verildi. T3 Vakfı Deneyap Koordinatörü Buse Zehra Kökçam, festavalin ilk gününden itibaren çocukların atölyelere büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Kökçam, "Bu atölyeler arasında doğa bilimlerinden tasarıma, matematikten teknolojiye, bilimden keşfe 20 atölye bulunmaktadır. 6 gün boyunca 30 binden fazla çocuğa eğitim verdik" dedi.SABAHTEKNOFEST Karadeniz'de, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri de tasarladıkları "Tradens" isimli robotla birinci oldu. Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek'in danışmanlığında yürütülen Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan üniversite takımı "Yiğido", TEKNOFEST'te düzenlenen "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması - İleri Kategori" aşamasında geliştirdikleri otonom yük taşıma robotu ile birinciliği elde etti. Robotun kendisine tanımlanacak görevleri tamamen otonom şekilde gerçekleştirmek üzere geliştirildi.TEKNOFEST Karadeniz'de, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Atlas Takımı'nın afet anında bölgelerde yaşanan mobil ağ kesintilerinin önüne geçebilmek için geliştirdiği 'Baztec Zeplon' adlı proje dikkat çekti. Takım lideri Armağan Umut Alkan, Van'da yaşanan depremin ardından böyle bir proje yaptıklarını belirterek, "Amacımız iletişim ağının çöktüğü deprem gibi afet durumlarında, havada sabit kalabilen hava aracı ile baz istasyonu işlevi sağlamak" dedi.PAMUKKALE Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Ulaş Roket Takımı tarafından geliştirilen yangın söndürme roketi TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Bor kullanarak yangın söndürme topları geliştiren ekip, bu topları yangın olan bölgelere roket ile ulaştırmayı ve hızlı bir sonuç almayı hedefliyor. Takım lideri Ahmet Gül, "Ürettiğimiz toplarımızı yangın söndürmek için kullanıyoruz. Toplarımızın içinde ana madde olarak bor bulunuyor" dedi.SABAH