6’lı masa HDP’ye mecbur

"Altılı masa HDP'ye bakanlık verebilir" tartışmalarına bir açıklama da eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık'tan geldi. Yabancı bir gazetenin Türkiye servisine konuşan Sakık, "Birileri çıkıyor 'cumhurbaşkanı', bir diğeri 'başbakan' olacağım diyor. Kimin sayesinde olacak?" diyerek masadaki tüm figürlerin HDP'ye muhtaç olduğuna işaret etti. Sakık'ın açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, 6'lı masanın 7. ortağının açık biçimde HDP olduğunun görüldüğünü belirterek, "Seçim yaklaştıkça bunu gizlemeleri daha da zorlaşıyor" dedi. Gazeteci-yazar Murat Özer ise "HDP'nin olmadığı bir Millet İttifakı da düşünülemez. Şimdi İyi Parti kanadından gelen bu tepkiler anlamsız" dedi.