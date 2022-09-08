FETÖ’cü Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İnandı için 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen, ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında bilgi verdi. İnandı, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da deşifre etti.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya kolundan ameliyat olan İnandı katılmazken avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı İnandı'nın mazeretini kabul ederken mütalaasını sunması için duruşma savcısına söz verdi. Savcı, İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönetici kadrosu içinde yer aldığı, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat verdiğini belirterek, üzerine atılı 'Silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçunu işlediğini beyan etti. Sanık savunmaları, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamındaki delilleri de örnek gösterdi. Sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve cezada takdir indirimi yapılmamasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk durumuna karar vererek, duruşmayı erteledi.