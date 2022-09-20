Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.9.2022 10:11 Son Güncelleme: 20.9.2022 10:23

Son dakika: Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist hale getirildi

AA

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-34 operasyonu kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül günü, J-SİHA, ANKA ve Atak Helikopter desteğinde JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Dicle kırsal alanında, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında, Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül'de, istihbarata dayalı nokta operasyonu yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, J-SİHA, ANKA ve Atak helikopter desteğinde, JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla yapılan operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği ve 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeğinin ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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Son dakika: Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist hale getirildi
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