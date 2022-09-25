CHP’li teşkilat üyesine darp cezası

Olay geçen yıl ağustos ayında İstanbul Ümraniye'de yaşandı. CHP Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyeleri, partilerinin hazırladığı Kanal İstanbul projesin yapılmaması gerektiğine ilişkin broşürleri dağıtmak üzere stand açtı. CHP Ümraniye Teşkilatı Mahalle Başkanı Serpil Şeker ve ile aynı teşkilatta görev yapan Tuncay Doğan dağıttıkları broşürleri yoldan geçen AK Parti'de görevli siyasetçi İmdat Bakırcı'ya (66) vermek istedi. Broşürü istemeyen Bakırcı'ya CHP'li isimler tepki gösterdi çıkan tartışmada yaşlı adam darp edilerek yere düşürüldü. Ak Partili siyasetçi İmdat Bakırcı'nın omzunda kırık ve çatlaklar olduğu tespit edildi.

CHP'NİN BROŞÜRÜNÜ ALMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN DARP EDİLDİ

Savcılık, broşürün İmdat Bakırcı'ya da verilmek istendiğinde almaması üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığını, Tuncay Doğan'ın Bakırcı'yı iterek yere düşürdüğünü belirledi. CHP'li Doğan hakkında "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

Hakim karşısına çıkan CHP Ümraniye Teşkilatı üyesi Tuncay Doğan broşürü istemeyen yaşlı adamın burnunun dibine kadar yaklaştığını öne sürerek, "Kendisini uzaklaştırmak için elimde göğsüne doğru dokundum. Kendisi yere düştü" dedi. Mahkeme ise yoldan geçen İmdat Bakırcı'ya broşür verilmek istenildiğinde Bakırcı'nın almaması üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığını kaydetti. Tartışma sonunda sanık Tuncay Doğan'ın Bakırcı'yı darp edip yere düşürdüğünün altını çizen mahkeme, CHP'li ismin "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 9 ay 10 gün hapsine hükmetti.