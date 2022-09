Sağlıkta markalaşma sürecini hızlandıracağız

Başkan Erdoğan, Ankara'da Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu:Bugün Türkiye 20'nci şehir hastanesine kavuştu. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetinde. Tabii Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık. Aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. Bu gemi yükünü almış, rotasına girmiş, menziline doğru gidiyor.Beşeri sermayemizle teknolojik imkânları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz. Sağlık ordumuzdaki her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız.Şehir hastanelerinin bir kısmı Etlik'te olduğu gibi kamu-özel ortaklığıyla, bir kısmını da genel bütçeden hayata geçirildi. Her ne kadar muhalefet, yalan ve çarpıtmalarla eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk olan şehir hastaneleri modeli, pek çok ülke tarafından yakından inceleniyor.Gelişmiş denilen ülkelerin altyapılarının artık iyice eskidiği ve yetersiz hale geldiği, sağlık konusunda nasıl acınacak bir durumda oldukları salgın döneminde tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Öyle ki pek çok ülke çaresizlikten adeta vatandaşlarını ölüme terk etti. O dönemde hastanelerden, yaşlı bakımevlerinden yansıyan insanlık adına yüz kızartıcı manzaraları hepimiz gayet iyi biliyoruz.20 yıl önce hükümete gelirken millete, ülkeyi, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerine yükselteceklerinin sözünü verdik. Etlik Şehir Hastanesi işte bu sözün gereğini hakkıyla yerine getirmiş olduğumuzun örneklerinden biridir. Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettim. Bu ortak hayalimizin 20'nci eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum.Gazeteci Savaş Ay'ın hastanelerle ilgili programını anımsatan Erdoğan, "Orada Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) başı olarak nasıl bir sefalette olduğunu görmüş müydünüz? Ya Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Gelmez. Sen SSK'nın başında ne yaptın ki bu ülke için birşey yapacaksın Bay Kemal?" diye çıkıştı.Sizi zor gününüzde sarmalayacak, ekmeğini bölüşecek bir milletin mensubu değilseniz vay halinize. Sosyal medyada başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların sosyal yapımızı çökertmeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Sırf daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek gibi süfli isteklerle başka toplumların kapısına varanlara acıyoruz. Gençlerimizin hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak yok.Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi 8 ayrı hastane binasını kapsıyor. Hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı, 3 bin 359 servis yatağı bulunuyor. 1000 polikliniği bulunan hastanenin toplam yatak kapasitesi ise 4 bin 50. Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak. Ayrıca kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılış töreni öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde önceki gece 23.46'da ilk doğumun gerçekleştiğini belirterek 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz" ifadesini kullandı.Ankara'ya bu yakışır, dolayısıyla Ankaralılara da bu yakışır. Hastane sadece vatandaşlara değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Beyaz Reform ile sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz, beklentilerini karşıladığımız sağlık personelinin daima yanında olduk. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak.İlkşehir hastanesi 2017 yılında Yozgat'ta açıldı. Geçen 5 yılda ardı ardına açılışlar yapıldı. 16 ilde [İstanbul (Okmeydanı-Kartal-Göztepe-Başakşehir), Ankara, Mersin, Adana, Kayseri, Bursa, Eskişehir, Konya, Manisa, Erzurum, Yozgat, Isparta, Elazığ, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Balıkesir] 19 şehir hastanesi hizmete girdi. Hizmete giren 19 hastaneden bugüne kadar 175 milyon sağlık hizmeti alındı."Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen hastanelerle konfor da arttı. Kocaeli'nde 1210 yatak kapasiteli, İzmir Bayraklı'da 2060 yatak kapasiteli, Kütahya'da 610 yatak kapasiteli, Gaziantep'te 1.875 yatak kapasiteli, Aydın'da 950 yatak kapasiteli, Samsun, Ordu ve Trabzon'da 900'er yatak kapasiteli, Antalya, Denizli, Sakarya ile Diyarbakır Kayapınar'da 1.000'er yatak kapasiteli, Şanlıurfa'da 1.700 yatak kapasiteli 13 şehir hastanesi 2024'e kadar açılacak. Açılacak yeni hastaneler toplam 18 bin 794 yatak kapasitesiyle vatandaşa hizmet verecek. Böylece açılan 20 şehir hastanesinin toplam yatak kapasitesi 29 bin. Böylece 2024 sonunda şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi 50 bine ulaşmış olacak. 2 yeni şehir hastanesi ise şu an proje aşamasında.