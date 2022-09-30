Başkanın PKK arşivi kabarık çıktı

MersinCumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturmasında önceki gün 20 zanlı ile gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'deki saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Gündeş'in, çok sayıda terör örgütü mensubu ile de fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı. Diyarbakırlı olan ve 2 yıl önce Basın Daire Başkanı olarak atanan Gündeş'in, PKK üyesi "Armanç Kerboran" kod adlı Sait Demir, "Sino" kod adlı Fırat Oğuz, "Hamo" kod adlı Mehmet Emine Sungur, "Kerem Deniz" kod adlı Seyyidhan Oğuz, Çektar Beltekin ve Mübarek Aksu ile terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinden cezaevinde olan Metin İnce fotoğraflarının olduğu belirlendi. Çağlar'ın geçmiş yıllarda, KCK/TM Kent Meclisi içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.Mersin'inMezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve bir polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlerin olay gününden 3 gün önce Suriye'den giriş yaptıkları ve FETÖ terör örgütünün kullandığı ByLock uygulamasının bir benzeri uygulama üzerinden yönlendirildikleri belirlendi. Saldırının Suriye'de organize edildiği, teröristlerin bölgeye gelerek herhangi bir keşif ya da tespit yapmadıkları, koordinatları da kullandıkları uygulama aracılığıyla internet üzerinden aldıkları tespit edildi.SABAH