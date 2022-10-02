İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali sonucu tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Konak tramvayında güvenlik görevlisi olarak Hülya Onaylı'nın ölümüne dayanamayan 47 yaşındaki ağabeyi Özer Tunaoğlu da beyin kanaması geçirip ölmüştü.Bugüne kadar yaşananlara sessiz kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi nihayet harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tramvay istasyonlarına ilk etapta 10 seyyar tuvalet konması için talimat verdiğini açıkladı. Onaylı'nın arkadaşları "Bu tuvaletlerin konması için illaki Hülya'nın ölmesi mi gerekiyordu" diye konuştu.Onaylı'nın ailesi "Bir tuvalet iki cana mal oldu. İki ailenin ocağı söndü" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Ağabeyi Özer Tunaoğlu'nun kardeşi Hülya Onaylı'nın acısına dayanamadığını belirten Berna Özer, "Bir tuvalet nelere mal oldu. İki ailenin ocağı söndü. Yazık değil mi? Bizim canımız yandı, bari başkalarının canı yanmasın" diyerek tepkisini dile getirdi.