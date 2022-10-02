Son dakika: Türkiye’den Libya çıkarması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın 3 Ekim 2022 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmekte.