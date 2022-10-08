Gurur projesi için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren yeni Zigana Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Tünel inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra tünelin Gümüşhane çıkışındaki kısmında basın açıklaması yaptı.Trabzon ve Gümüşhane'nin ev sahipliği yapacağı dünya çapında bir karayolu projesi olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, dev projede artık sona gelindiğini belirterek, "13 Ocak'ta ışık görme töreninde bir araya gelmiştik. Sevincimizi, gururumuzu yine birlikte yaşamıştık. O gün bugündür tünelimizi hizmete açmak için çalışmalarımızı 7/24 başarıyla sürdürüyoruz. Zigana Tüneli'ni 2023 yılı Nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlamayıp hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.Üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan Türkiye'nin çok önemli bir konumda olduğunu belirten Karaismailoğlu, "1 trilyon 631 milyar liranın üstünde yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürmek, ulaşım ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamakta önceliklerimiz oldu. Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Bu kıymetli projemizi, tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşıdığı farkındalığı ile değerlendirmekteyiz. Zigana tüneli de bölgede yeni istihdam, iş alanları ve imkânları oluşturacak, bölge ekonomisine önemli katkılar sunacaktır"dedi.Zigana Tüneli'nin Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa edildiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tünelimizin sol tüpü 14 bin 448 metre, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15.1 km'ye ulaşacak. Projemiz hizmete açılınca, mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Böylece seyahat süresi yaklaşık 30 dakika azalacak. Bu da büyük tasarruf avantajları sağlayacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek" diye konuştu.