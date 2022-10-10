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Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:55 Son Güncelleme: 10.10.2022 16:59

Ombudsman değil tetikçi!

Ombudsman değil tetikçi!

“Medya ombudsmanı” olduğunu iddia eden Faruk Bildirici tetikçilik yapmaya başladı. Faruk Bildirici, Turkuvaz Medya hakkında iftirada bulunan ve gerçeğe aykırı yayın yapan Birgün gazetesinin mahkeme kararıyla cevap ve düzeltme yayınlamasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.

Faruk Bildirici, Birgün gazetesinin iddialarının doğruluğunu ispatlayacak bilgi ve belge yayınlamamasını görmezden geldi ve Turkuvaz Medya'yı hedef alarak "(Turkuvaz Medya) mahkemeye bu iddiaların gerçek dışı olduğuna dair kanıt sunmamıştır" diyerek akıl almaz satırlara imza attı.

Faruk Bildirici'nin, Turkuvaz Medya'ya yönelik asılsız iddiaları gündeme getiren gazeteyi eleştireceğine, hedef saptırarak yine Turkuvaz Medya'yı suçladı.

"İddia eden iddiasını ispatlamak zorundadır" şeklindeki evrensel hukuk ilkesini çiğneyen sözde ombudsman, "Mahkemeye bu iddiaların gerçek dışı olduğuna dair kanıt sunmamıştır" diyerek hukuka ve objektif ombudsmanlığa yakışmayacak ifadeler kullandı.

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Ombudsman değil tetikçi!
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