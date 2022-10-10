Ombudsman değil tetikçi!

Faruk Bildirici, Birgün gazetesinin iddialarının doğruluğunu ispatlayacak bilgi ve belge yayınlamamasını görmezden geldi ve Turkuvaz Medya'yı hedef alarak "(Turkuvaz Medya) mahkemeye bu iddiaların gerçek dışı olduğuna dair kanıt sunmamıştır" diyerek akıl almaz satırlara imza attı.

Faruk Bildirici'nin, Turkuvaz Medya'ya yönelik asılsız iddiaları gündeme getiren gazeteyi eleştireceğine, hedef saptırarak yine Turkuvaz Medya'yı suçladı.

"İddia eden iddiasını ispatlamak zorundadır" şeklindeki evrensel hukuk ilkesini çiğneyen sözde ombudsman, "Mahkemeye bu iddiaların gerçek dışı olduğuna dair kanıt sunmamıştır" diyerek hukuka ve objektif ombudsmanlığa yakışmayacak ifadeler kullandı.