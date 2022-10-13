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Giriş Tarihi: 13.10.2022 19:57

Sağlık Bakanı Koca'dan "Dünya Görme Günü" paylaşımı

AA
Sağlık Bakanı Koca’dan Dünya Görme Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görmede zorluk çeken çocuk oranının yüzde 2,2 olduğunu ve 2021'de görme sorunu tespit edilen 18 bin 596 bebek ve çocuğun tedavi edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Dünya Görme Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ağır engellilerin yüzde 9,5'ini görme engelliler oluşturuyor. Görmede zorluk çeken çocuk oranı yüzde 2,2. Aile Sağlığı Merkezlerimizdeki taramalarda görme sorunu tespit edilen bebek ve çocuklar uzmanlara sevk ediliyor. 2021'de 18 bin 596'sı tedavi edilmiştir."

Koca, göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kenan Sönmez'in dijital çağda göz sağlığı için alınması gereken önlemlerle, beslenmenin önemini anlattığı videoya da sosyal medya hesabında yer verdi.

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Sağlık Bakanı Koca'dan "Dünya Görme Günü" paylaşımı
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