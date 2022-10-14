TBMM Başkanı Şentop’tan Bartın’da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Vali Arslan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arslan'dan maden ocağında gerçekleşen patlamayla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi alan Şentop, Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Şentop, can kaybının artmaması temennisinde bulundu.

Bu arada Şentop, maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlar için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil, yaralılara acil şifa dileyen Şentop, "Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması ve can kaybının artmaması için. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TBMM Başkanı Şentop, temel atma ve bazı toplantıları içeren yarınki Gaziantep programını, yaşanan elim olay nedeniyle iptal etti.