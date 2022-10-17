Erdoğan’dan yaralı işçilere ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, yaralı maden işçisi İbrahim Çeliktaş'ı ziyaretinden sonra hastane çıkışında şunları söyledi:Malum şu anda burada bulunan 6 tane hastamız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır ama bir tane şu anda şuuru da açık, kendisiyle de biraz sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, sadece dışarıdan gördük, izledik ve sağ olsun doktorlarımız da bizlere gerekli bilgileri etraflıca verdiler. Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Ve umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabii entübe vaziyeti olanı var ama bir tanesi ki İbrahim kardeşimiz, onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik. Dua edelim. İnşallah doktorlarımız her an yirmi dört saat yanlarındalar. Yirmi dört saat yapılması gereken neyse onların hepsini yapıyorlar.Gördüğünüz gibi Çam Sakura hastanemiz dünyada gerçekten fiziki imkanlar olarak zaten tüm imkanlara sahip. Bunun yanında beyin gücü olarak doktorlarımız zaten bu noktada çok çok güçlü ekipler ve işin yani yanık cerrahiden tutun diğer anestezi enfeksiyon vesaire bütün bunlara varıncaya kadar hepsi şu anda bu hastanemizde mevcut ve gördüğünüz gibi bütün yakınları, bütün akrabaları hepsine burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yani yeme, içme, yatırma her şey A'dan Z'ye şu anda hastanemizde yapılıyor. Ve Amasra'daki defin kurullarını da bakan arkadaşlarım orada sürdürüyorlar. İnşallah dualarımızla da şu anda buradaki 6 kardeşimizi hayırlısıyla sağlığına kavuşup onlara da Amasra'ya geri döndürmek istiyoruz.